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Didim Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesi Nisan sonunda yapılacak

AYDIN HABERLERİ  | 08.04.2020 08:50 | Son Güncelleme

AK Parti Didim ilçe Başkanı Maşallah Subaşı, ilçede uzun süredir gündemden düşmeyen Didim Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesinin Nisan ayı sonunda yapılacağını açıkladı.Didim’in en büyük ihtiyaçlarından olan yeni hastanenin yapımıyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, "Uzun zamandır yapılması beklenen Didim Devlet hastanesi ihalesi ay sonunda yapılacak bilindiği gibi 2.

Didim Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesi Nisan sonunda yapılacak

AK Parti Didim ilçe Başkanı Maşallah Subaşı, ilçede uzun süredir gündemden düşmeyen Didim Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesinin Nisan ayı sonunda yapılacağını açıkladı.
Didim’in en büyük ihtiyaçlarından olan yeni hastanenin yapımıyla ilgili olarak açıklama yapan AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, "Uzun zamandır yapılması beklenen Didim Devlet hastanesi ihalesi ay sonunda yapılacak bilindiği gibi 2. ayda yapılması planlanan ihale süreci dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgın hastalığından dolayı gerçekleşememişti.Daha önce de Milletvekillerimiz açıklamışlardı fakat belirttiğimiz gibi salgından dolayı bir türlü ihale yapılamamıştı. Mevcut 75 yatak kapasitemiz bulunmakta yeni ihale ile birlikte 75 yatak kapasitesi olan ek bina yapılacak ve Didim çok güzel bir hastaneye kavuşmuş olacaktır.Bizde bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Didim’e hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Didim Devlet Hastanesi’nin yeni bina ihalesi Nisan sonunda yapılacak

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