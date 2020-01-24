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Didim esnafında 50 milyonluk can suyu

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 10:11 | Son Güncelleme

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, 2019 yılında üye esnaflara 50 milyon Türk Lirası kredi kullandırdıklarını ifade etti.Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kubaliç, 2019 yılının ilk yarısında karamsarlığa büründüğünü fakat Temmuz ayından itibaren piyasada hareketlilik başladığını belirtti.2019 yılının plasman değerlerini açıklayan Başkan Kubaliç, “2019 yılında aktif ortak sayımız 1143, kredi kullandırdığımız ortak sayımız 594 ve kullandırdığımız kredi tutarı 50 milyon 155 bin TL oldu” diyerek esnafa teşekkür etti.

Didim esnafında 50 milyonluk can suyu

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç, 2019 yılında üye esnaflara 50 milyon Türk Lirası kredi kullandırdıklarını ifade etti.
Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Ali İhsan Kubaliç, 2019 yılının ilk yarısında karamsarlığa büründüğünü fakat Temmuz ayından itibaren piyasada hareketlilik başladığını belirtti.
2019 yılının plasman değerlerini açıklayan Başkan Kubaliç, “2019 yılında aktif ortak sayımız 1143, kredi kullandırdığımız ortak sayımız 594 ve kullandırdığımız kredi tutarı 50 milyon 155 bin TL oldu” diyerek esnafa teşekkür etti. Kubaliç “Esnaflarımız duyarlı davranarak, kooperatiften aldığı borca sahip çıkıyor. Yılsonunda da yüzümüz ak bir şekilde çıktık.” dedi.
Kooperatifi olarak Şoförler Odası ve Esnaf Odası ile birlikte çalıştıklarını belirten Kubaliç, vergi vorcu ödemek için kredi isteyen esnafın tüm istihbaratı yapılıp kredi verilebilecek durumda olması halinde vergi dairesine kefil olarak e-haciz işlemini kaldırtıp esnafa kredi kullandırabildiklerini bunu kurumlar arası güven ilişkisi ile yerine getirdiklerini kaydetti.

2019 yılında Yeşiltepe’de kooperatif adına 3 tane arsanın olduğunu belirten Kubaliç, “Yaklaşık 5 yıldır atıl vaziyette duran arsaların etrafını çevirdik ve zeytin fidesi diktik. Bu arsalar kooperatifin. Elimizden geldiği kadar esnafımıza nasıl hızlı ve kolay yoldan destek verebiliriz diye uğraşıyoruz. Esnaf da burayı kendi bankası olarak görüyor. 2020 yılının ilk 15 gününde de 2 milyon 700 bin TL. kredi verdik aslında bu tutar çok daha yüksek meblağlara ulaşacaktı ancak, yeni yıldaki sistem çalışmaları nedeni ile, bir çok esnafımızın kredi işlemlerini gerçekleştiremedik. Çalışmalar halen devam etmekte. Umarız en kısa sürede sistemsel düzenlemeler sonuçlanır ve bekleyen ortaklarımızın da kredi taleplerini yerine getirmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

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