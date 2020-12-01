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Didim gece-gündüz dezenfekte ediliyor

AYDIN HABERLERİ  | 01.12.2020 15:46 | Son Güncelleme

Korona virüs vakalarının hızla artış göstermesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını gece-gündüz gerçekleştiriyor.Didim Belediyesi hızla artış gösteren Korona virüs vakalarına karşın kent genelinde tedbirleri elden bırakmıyor.

Korona virüs vakalarının hızla artış göstermesinin ardından Didim Belediyesi ekipleri, kent genelinde dezenfekte çalışmalarını gece-gündüz gerçekleştiriyor.
Didim Belediyesi hızla artış gösteren Korona virüs vakalarına karşın kent genelinde tedbirleri elden bırakmıyor. Dezenfekte ve denetim çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde pazaryerleri, cadde, sokaklar ile kamuya açık alanlarda dezenfekte uygulaması başlattı.
Her gün akşam saatlerinde başlayıp gece geç saatlere kadar süren çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program çerçevesinde sokakları ve pazaryerlerini dezenfektanlı su ile yıkayıp, büyük bir özenle dezenfekte ediyor.
Korona virüs vakalarının ilk çıktığı andan itibaren tedbiri elden bırakmadıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana önlemler alarak tedbiri elden bırakmadık. Kent genelinde dezenfekte ve denetim çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızdan maske, hijyen ve mesafe kurallarına dikkat etmelerini rica ediyorum” dedi.

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