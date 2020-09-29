Didim ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya geldi

Didim’de ilçe protokolü Batıköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla halk toplantısında buluştu.

Didim Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantılarında ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakamlık tarafından Batıköy Mahallesinde düzenlenen halk toplantısına Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Batıköy Mahallesi Muhtarı Fadime Kılıç, ilçe protokolü ve Batıköylü vatandaşlar katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve şikayetleri değerlendirilirken, çözüm önerileri sunuldu. Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, vatandaşlardan istek ve ihtiyaçlarını dinleyip not alırken, mahallede planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler aktardı.

