YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya geldi

Didim ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya geldi

AYDIN HABERLERİ  | 29.09.2020 09:31 | Son Güncelleme

Didim’de ilçe protokolü Batıköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla halk toplantısında buluştu.Didim Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantılarında ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Didim’de ilçe protokolü Batıköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla halk toplantısında buluştu.
Didim Kaymakamlığı tarafından düzenlenen halk toplantılarında ilçe protokolü vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Kaymakamlık tarafından Batıköy Mahallesinde düzenlenen halk toplantısına Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Batıköy Mahallesi Muhtarı Fadime Kılıç, ilçe protokolü ve Batıköylü vatandaşlar katıldı. Toplantıda vatandaşların talep ve şikayetleri değerlendirilirken, çözüm önerileri sunuldu. Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, vatandaşlardan istek ve ihtiyaçlarını dinleyip not alırken, mahallede planlanan çalışmalarla ilgili vatandaşlara bilgiler aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Başkan Sayan’ın büyük projesi hayat buluyor
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Manisa’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
Jandarma uygulamasında 12 silah ve 1 çalıntı araç yakaladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
İzmir'de bir erkek tartıştığı kadını bıçakla yaraladı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
ISUBÜ’lü öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı
İlk bin ihracatçı listesinde 18 Kayseri Firması Yer Aldı

Aydın Namaz Vakitleri 29 Eylül Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:56
Öğle
13:04
İkindi
16:25
Akşam
19:02
Yatsı
20:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Salı

Ertaş Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Başkan Kamacı, Kaset İddialarıyla İlgili İlk Kez Konuştu
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.