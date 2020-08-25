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Didim Kaymakamı Avşar’dan ‘geçmiş olsun’ ziyareti

AYDIN HABERLERİ  | 25.08.2020 10:18 | Son Güncelleme

Didim Kaymakamı Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile Didim Kaymakamlığı görevine atanan Halil Avşar ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor.

Didim Kaymakamı Halil Avşar Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararname ile Didim Kaymakamlığı görevine atanan Halil Avşar ilçedeki ziyaretlerini sürdürüyor. Kaymakam Avşar, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü ile birlikte Didim Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Didim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Ethem Bilgiç’ten pandemi süreci ve hastanenin işleyişi hakkında bilgi alan Kaymakam Avşar, poliklinikler, acil servis ve diyaliz merkezinde vatandaşlarla tek tek sohbet ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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