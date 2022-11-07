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Didim organ bağışında ülke ortalamasının üzerinde

07.11.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydının Didim ilçesinde İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde Doku ve Organ Bağışı haftası dolayısıyla İlçe Devlet Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Didim organ bağışında ülke ortalamasının üzerinde

Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ethem Bilgiç konuşmasında, doku ve organ bağışı konusunda bilgiler vererek, “Ülkemizde kalp nakil merkezi sayımız 15, akciğer nakil merkez sayımız 80, karaciğer nakil merkez sayımız 51, pankreas nakil merkezi sayımız 7, ince bağırsak nakil merkezi sayımız 3, Koraner nakil merkezi sayımız 623 ve kemik iliği nakil merkezi sayımız 145’dir. Biz Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda gerçekten donanımlı bir yetkin durumdayız. Toplam 927 nakil merkezimizde halkımıza hizmet veriyoruz. Eğer yeterli bağış serisine ulaşılırsa hiçbir hastamız tedavisiz kalmayacak. Halkımızın içi rahat etsin ve her merkezimizde bu konuda çok yetkin; vatandaşımıza daha çok ulaşmak için elimizden geleni yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise, “Türkiye’de 2021 verilerine organ bekleyen 22 bin 735 vatandaş var ve 3 gün sonra bu liste içerisinde yer alabilirim. Bugün hala hazırda sağlıklıyken, bu konuda farkındalığı artırmak için doku ve organ nakli noktasında donör sayısını artırmak için daha fazla çalışmadığım için çok büyük bir pişmanlık yaşadım. Bizler Didimliler olarak bu anlamda nispeten şanslıyız. Hastane yöneticilerimizin katkılarıyla Türkiye ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Türkiye’de 85 milyon vatandaşımıza oranla bağış oranı yüzde 0,7 gibi bir rakam elde ediyoruz. Yani binde 7 rakamı ortaya çıkıyor. Didim’de ise 2 bin 101 kişi organ nakli için imza vermiş durumda; bugün yapmadıkların için pişman olmamak için çevremizdekileri durumu anlatıyor olmak lazım. Bu anlamda duyarlılık önemli” dedi.

Konuşmaların ardından hafta dolayısıyla yapılan yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri ilçe protokolü tarafından verildi.

Törene Kaymakam Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ali Öztürk, Hastane Başhekimi Op. Dr. Ethem Bilgiç kurum müdürleri ile sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Organ nakli‎

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