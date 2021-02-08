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Didim polisi halkı uyardı

08.02.2021 16:16 | Son Güncelleme:
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Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polislik büro amirliğince Dolandırıcılık, ev, iş yeri ve otodan hırsızlık ve 155 polis imdat hattının kullanımıyla ilgili olarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.Ülkemizde her geçen gün ortaya çıkan dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi ve engellenmesine yönelik olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polislik büro amirliğince bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polislik büro amirliğince Dolandırıcılık, ev, iş yeri ve otodan hırsızlık ve 155 polis imdat hattının kullanımıyla ilgili olarak vatandaşlara bilgilendirmeler yapıldı.
Ülkemizde her geçen gün ortaya çıkan dolandırıcılık, hırsızlık ve diğer asayiş olaylarının önlenmesi ve engellenmesine yönelik olarak Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum destekli polislik büro amirliğince bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Bu kapsamda ilçede halkın yoğun bulunduğu noktalarda ve bankamatik çevrelerinde halkımızı bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı; dolandırıcılık, ev, iş yeri ve otodan hırsızlık, 155 Polis İmdat hattının kullanımı, cinsel taciz olayları ile ilgili ve araçlar üzerinde şaka ceza makbuzu gibi olaylarla ilgili olarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı, gerekli yerlere bilgilendirme afişleri asıldı.

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