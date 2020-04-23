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Didim protokolü önce İstiklal Marşı okudu ardından dilek balonu uçurdu

AYDIN HABERLERİ  | 23.04.2020 22:55 | Son Güncelleme

Didim protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100.

Didim protokolü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı kutlamalarında İstiklal Marşı okudu ve ardından dilek balonları uçurdu.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile TBMM’nin açılışının 100. yılı Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl etkinliklerle kutlanamazken, ülke genelinde gerçekleştirilen İstiklal Marşı okunması etkinliği Didim’de de yapıldı. Didim Anadolu lisesinde bir araya gelen Didim İlçe Protokolü birlikte İstiklal Marşını okudu.
Etkinliğe Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kurum amirleri ile okul idarecileri katıldı.
İstiklal Marşının okunmasının ardından İlçe Protokolü okul bahçesinde dilek balonları uçurdu.

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