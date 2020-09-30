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Didim Rumelili Romanlar Derneği’nden Başkan Atabay’a destek

AYDIN HABERLERİ  | 30.09.2020 09:42 | Son Güncelleme

Didim Rumelili Romanlar Derneği yönetimi ve üyeleri Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruluşlarında Başkan Atabay’a yönelik çıkan haberleri kınayan Didim Rumelili Romanlar Derneği, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek, yanında olduklarını belirttiler.Didim Rumelili Romanlar Derneği yönetimi ve üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Göreve geldiğim günden bu yana Didim’de rant çetelerine geçit vermedim, vermeyeceğim, Didim’i kendi çıkarlarına göre rant merkezine dönüştürmeye çalışanlarla geçit vermediğim için ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldım.

Didim Rumelili Romanlar Derneği’nden Başkan Atabay’a destek

Didim Rumelili Romanlar Derneği yönetimi ve üyeleri Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı ziyaret etti.
Bazı sosyal medya platformlarında ve basın kuruluşlarında Başkan Atabay’a yönelik çıkan haberleri kınayan Didim Rumelili Romanlar Derneği, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ı makamında ziyaret ederek, yanında olduklarını belirttiler.
Didim Rumelili Romanlar Derneği yönetimi ve üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay; “Göreve geldiğim günden bu yana Didim’de rant çetelerine geçit vermedim, vermeyeceğim, Didim’i kendi çıkarlarına göre rant merkezine dönüştürmeye çalışanlarla geçit vermediğim için ahlaksızca iftiralarla karşı karşıya kaldım. Ne yaparlarsa yapsınlar beni yıldıramazlar. Mücadelemi hukuk çerçevesinde sürdüreceğim” dedi

Didim Rumelili Romanlar Derneği’nden Başkan Atabay’a destek

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