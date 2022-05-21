Didim Vegan Festivali'nde 50 metrelik dürüm hazırlandı

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Didim Vegan Festivali'nin ikinci gününde, 50 metre uzunluğunda vegan dürüm yapıldı.

Hisar Mahallesi'ndeki Apollon Tapınağı'nın yanındaki alanda, Adnan Menderes Üniversitesi Davutlar Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Dr. Öğretim Üyesi ve Gastronomi Derneği Başkanı Emrah Köksal Zengin ve öğrencileri etkinlik gerçekleştirdi.

Ekip, lahana salatası, limon, tahin, falafel ve soslarla hazırladığı iç malzemesini lavaşlara sararak 50 metre uzunluğunda dürüm yaptı.

Vegan dürüm, daha sonra festival katılımcılarına ikram edildi.

Etkinliğe Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay da katıldı.

Hayvansal ürün içermeyen yiyecek ve eşyaların satışının yapıldığı festival, yarın sona erecek.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz