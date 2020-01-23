Didim yaz sezonuna hazırlanıyor

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz sezonu öncesi çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Didim’e görsel zenginlik kazandırmak adına Peyzaj ve Çevre düzenlemesi çalışmalarına büyük bir önem veriyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen, park ve yeşil alanların zemininde iyileştirme çalışmalarının, yanı sıra refüj ve kavşaklarda ağaç dikimi ve çevre düzenleme faaliyetleri sürdürülüyor.

İlçede bulunan park ve bahçelerde bakım onarım çalışmaları, kavşak ve refüjlerde de ağaç dikimi çalışmalarının yapıldığını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizde cadde, bulvar ve refüjlerdeki ağaçlar ile peyzaj çalışmalarında; estetik ve görsel bir zenginliğe sahip, daha kaliteli, daha temiz yaşam alanları sunmak amacıyla çevre düzenleme ve ağaç dikimi çalışmalarımıza önem veriyoruz. Yapılan çalışmalarımız yaz kış aralıksız devam edecektir” dedi.

