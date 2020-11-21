Didim zabıtasından tartı denetimi

Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pazar denetimlerini aralıksız olarak sürdürüyor.

Didim’de yaşayan vatandaşların sağlıklı ve kaliteli bir hizmet alması amacıyla faaliyetlerini aralıksız sürdüren Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği kapsamında denetimlerini gerçekleştirdi. Didim Belediyesi tarafından yaptırılan Akyeniköy zeytin alım alanında bulunan tartıların kontrol ve denetimlerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnaflara Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerle ilgili bilgi veren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Didim’de yaşayan vatandaşlarımızın, sağlığının korunması ve kaliteli bir hizmet alabilmesi adına Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız olarak sürdürecektir” dedi.

