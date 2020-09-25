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Didim Zeytin Festivali’nin tarihi belli oldu

AYDIN HABERLERİ  | 25.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen Zeytin Festivali, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle bu yıl yeniden düzenlenecek olan Didim Zeytin Festivali için ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın’ın Didim ilçesinde gerçekleştirilen Zeytin Festivali, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğiyle bu yıl yeniden düzenlenecek olan Didim Zeytin Festivali için ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl beşincisi gerçekleştirilmesi planlanan Didim Zeytin Festivali’nin, korona tedbirleri kapsamında 9-10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Didim Kaymakamı Halil Avşar’ın başkanlığında festival ile ilgili planlama çalışmalarına yönelik ilk planlama toplantısı gerçekleştirildi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını dolayısıyla festivalde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere birçok konuda bilgi alışverişi yapan Kaymakam Avşar, festivali 9-10 Ekim tarihlerinde yapmayı planladıklarını ifade etti.

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