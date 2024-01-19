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Didim’de 15 bin 76 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

İHA İHA
19.01.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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2023-2024 Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, ülke genelinde yaklaşık 20 milyon öğrenci, Didim’de ise 15 bin 76 öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Didim’de 15 bin 76 öğrenci yarıyıl tatiline girdi

2023-2024 Eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için son ders zili, iki haftalık yarıyıl tatili için çaldı. Didim’de ise 48 özel-resmi okul olmak üzere 15 bin 76 öğrenci ve 971 öğretmen 15 günlük yarıl yıl tatiline girdi.

Akyeniköy Şehit Soner Turan İlkokulunda ise ilçe protokolü tarafından karne dağıtım töreni yapıldı. Törene Didim İlçe Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci, Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Şakir Sait Üstündağ katıldı.

Törende öğrencilere karneleri dağıtılırken, ilçe protokolü de öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Karne töreninin ardından okulda yapılan müzik sınıfı da katılımcılar tarafından açıldı.
15 günlük yarıyıl tatili, 19 Ocak-5 Şubat 2024 tarihleri arasını kapsayacak.

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