Didim’de 63,5 kilometrelik bisiklet yolu çalışmaları hızla devam ediyor

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın önemli projeleri arasında yer alan Bisiklet yolu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Akbük Mahallesi’nin kıyı şeridinden başlatılan ve özenle sürdürülen bisiklet yolu çalışmalarını Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay yerinde denetlendi.

Kentimiz için oldukça önem taşıyan, çevre dostu ulaşım için kentin birçok farklı bölgesinde planlanan bisiklet yolu çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Toplamda 63,5 kilometre olan Didim Merkez ve Akbük dahil bisiklet yolumuz var. İlk etapta daha görülebilir ve anlaşılabilir olması nedeniyle Akbük’ten başlıyoruz. Burası 4 kilometrelik bir hat Kerem Sitesi’nin önünden başlayıp Soğuksu’ya kadar gidecek ve daha sonraki etapta da ringi tamamlayacağız sonra dönüp merkeze gireceğiz. Merkezin içerisinde de başta belirlediğimiz yerlere devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Atabay, “Yeşil enerjiye geçiş dönemi içerisindeyiz. Avrupa Birliği’nin koyduğu normlar var. Bunların süreleri var, o süreç içerisinde birtakım iyileştirmeler yapılmalı. Çevreyi kirletecek, insanların sağlığına zarar verecek olan her türlü iş ve işlemden her türlü yaşantı tarzından uzaklaşmaya çalışılıyor. Biz de burada bisiklet kullanımının insan sağlığına çok büyük bir fayda getirdiğini göz önünde bulundurmalıyız. İlçemizde bu 63,5 kilometrelik bisiklet yolunu tamamlayıp ikinci veya üçüncü etabında daha da büyütmeye çalışacağız. Bütün mücadelemiz bunun için.” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Yerleşim olayının %80’i bitmiş olan bir ilçede bisiklet yollarını yapmak birtakım sıkıntıları da beraberinde getiriyor ama bunları geçici sıkıntı olmaktan çıkarıp sadece yapım aşamasındaki sıkıntılar olarak değerlendirecek bir noktaya getirmekte bizim görevimiz. Şu an o şekilde çalışıyoruz. Çalışmaların başladığı alan son derece güzel doğanın içerisinde sadece spor yapma amacıyla da kullanılacak olan bir yol hem bisiklet yolu hem yürüyüş yolu olacak. Akbük’ün bir kısmı yamaç olduğu için vatandaşlarımızın bisikletlerini her gün götürüp getirme sıkıntısı olmasın diye güvenli bisiklet parkları da yapacağız. İnsanlar bisikletlerini oraya bırakıp kilitleyip ertesi gün geldiklerinde tekrar kullanabilecekler. Çalışmalarımız bu şekilde devam edecek. Arkadaşlarımız oldukça hızlı bir şekilde çalışıyorlar” İfadelerini kullandı.

