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Didim’de alacak verecek meselesi ölümle sonuçlandı

AYDIN HABERLERİ  | 16.04.2020 11:57 | Son Güncelleme

Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan şahıs hastanede kaybetti.Aydın’ın Didim’ ilçesine bağlı Akbük mahallesine meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre; İş arkadaşlığı yapan Hasan K.

Didim’e bağlı Akbük Mahallesinde, alacak verecek meselesi yüzünden arkadaşı tarafından vurulan şahıs hastanede kaybetti.
Aydın’ın Didim’ ilçesine bağlı Akbük mahallesine meydana gelen olayda, Edinilen bilgiye göre; İş arkadaşlığı yapan Hasan K. (51) ile arkadaşı Mustafa Ali Ordukaya (33) alkol aldıktan sonra cadde üzerinde tartışmaya başladı. Av tüfeğine fişek alınmaması sebebiyle başlayan ve alacak-verecek meselesine dönen tartışmanın uzamasının ardından Hasan K. arkadaşını tüfekle bir el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Araçta yaralı halde bulunan Mustafa Ali Ordukaya (33) 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen evli olan Mustafa Ali Ordukaya yaşamını kaybetti. Olay yerinden kaçan Hasan K. ise Denizköy mahallesinde Jandarma ekiplerince yakalanarak göz altına aldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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