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Didim’de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 17.06.2020 17:45 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Didim’de aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi

Aydın’ın Didim ilçesinde polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken, gözaltına alınan şahıslardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, Bakırköy Ağır Ceza İlamat masasınca hakkında “Kasten Adam Öldürme” suçundan aranma kaydı bulunan E.G, Muğla İlamat ve İnfaz Bürosunca 2 adet “5411 sayılı Bankacılık Kanununa Aykırılık” suçundan aranma kaydı bulunan Y.A, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi İlamat masasınca “Kamu Kurum ve Kuruluşları ve benzeri Tüzel Kişiliklerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık” suçundan aranma kaydı bulunan C.D, Didim İlamat ve İnfaz Bürosunca hakkında, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunan M.C, Didim Sulh Ceza Mahkemesince “Hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunan E.A, Didim Asliye Ceza Mahkemesince “Basit Yaralama” suçundan aranma kaydı bulunan M.Ç, Didim İlamat ve İnfaz Bürosunca “Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma” suçundan aranma kaydı bulunan T.S, Bodrum İlamat ve İnfaz Bürosunca “Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma” suçundan aranma kaydı bulunan K.E ve Didim Sulh Ceza Mahkemesince “Basit Yaralama” suçundan aranma kaydı bulunan M.M yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, C.D. 9 yıl 18 ay, Y.A. 7 yıl 9 ay 10 gün, M.C. 5 yıl 15 ay ve E.G.’nin 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğundan, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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