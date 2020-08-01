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Didim’de bayram yoğunluğu

AYDIN HABERLERİ  | 01.08.2020 17:02 | Son Güncelleme

4 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla tatil yöreleri dolup taşarken, Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de ise bayram yoğunluğu yaşanıyor.

4 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla tatil yöreleri dolup taşarken, Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de ise bayram yoğunluğu yaşanıyor. İlçede turizmin kalbi olan Altınkum Plajı’nda adeta adım atacak yer kalmadı.

Kurban Bayramı tatili yılın en sıcak günlerine denk gelince bir çok vatandaş bayram tatilini tatil beldelerinde ve sahillere akın etti. 4 günlük Kurban bayramı tatilinde, tatil yöreleri tatilci akınına uğrarken, Didim’de de bayram yoğunluğu zirve yaptı. Kurban bayramında tatilini Didim’de geçirmek isteyen tatilciler ile günü birlik tatilciler Didim’in plajlarına akın etti. İlçede turizmin kalbi olan Altınkum Plajı’nda adım atacak yer kalmadı. Altınkum Plajı’nın yanı sıra 1. Koy, 2.Koy, 3.Koy, Yeşilkent, Sahne Cennet ve Akvaryum Koyları tatilcilerin akınına uğradı.
7’den 77’ye binlerce tatilci 43 dereceye bulan sıcaklıkta kendilerini Ege’nin serin sularına bıraktı. Kimi tatilciler ise su sporları yaparak tatilin tadını çıkartırken, kimileri de yakıcı sıcakta güneşlenmeyi tercih ettiği görüldü.

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Kusadasi
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