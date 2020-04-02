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Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 20:11 | Son Güncelleme

Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde 45 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de Funda Yıldız'ın yaşadığı daireden kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis, çilingir yardımıyla girdiği dairede yerde hareketsiz yatan Yıldız'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk belirlemelere göre vücudunda herhangi bir darp izi tespit edilemeyen Yıldız'ın cenazesi, özel kıyafet giyen görevlilerce hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık ölüme ilişkin soruşturma başlattı.

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