Didim’de bisiklet tutkunları takım kurdu

Aydının Didim ilçesinde faaliyet gösteren Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü Derneği (DİPOBİS), resmi yarışlara da katılabilmek için yarış takımı kurdu.

Didim Poseidon Bisiklet Spor Kulübü Derneği tarafından Didim yarış takımı kuruldu. Üç antrenör ve 5 sporcudan oluşacak takım sömestri tatilinden de yararlanarak hazırladıkları programla antrenmanlara başlayacaklar. Mehmet Çetin, Murat Yalçın ve İbrahim Sümer’in eğiteceği gençler bakanlığın lisanslı sporcuları olarak başarılarına göre Didim adına ulusal ve uluslararası yarışlarda pedal basabilecek.

“Sağlık için bisiklet”

Takımın kuruluşu ile ilgili olarak bilgi veren DİPOBİS başkanı İbrahim Sümer, ” DİPOBİS olarak İlçemizde ilkleri yaşatmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yarış takımımız Didimimize hayırlı olsun. Antrenmanlarımıza hız kesmeden başlıyoruz. Gençlerimizi tecrübeleri ile geliştirecek olan Mehmet Çetin, Murat Yalçın ve ben antrenör lük yapacağım. Ayrıca sporcularımız Efekan Göç Fuat Kahraman Cantürk Durmuş Ozan Mert Demiralay’a ve bizlere desteğini esirgemeyen Sümer Bisiklet Emine Sümer e teşekkür ederiz" dedi. Başkan Sümer pandemi günlerinde bisiklete olan ilginin arttığını, sağlıklı kalabilmek ve spordan uzaklaşmamak için bisiklet iyi bir tercih" dedi.

“Bisiklet yolu için başkana teşekkür etti”

Didim belediyesince projesi yapılan bisiklet yoluyla ilgili değerlendirme yapan Sümer “2019 yılında Didim’de yapılan Bifest’e şehrimize bisiklet yolu planladığını söyleyen Belediye Başkanımız Deniz Atabay’ın çalışmalarının devam ettiğini öğrendiğimiz 65 km’lik bisiklet yolu projesini duyunca heyecanlandığımızı ve memnuniyetimizi de belirtmek isterim. ve bu projenin takipçisi ve destekçisi olacağımızı da belirtmek isterim. Bisikletin kent içi ulaşımı rahatlatması bakımında çok faydası olabileceği gibi karbon ayak izi bırakan fosil yakıt kullanımında azaltacağından çevremize ve doğaya da faydası olacağının bilincindeyiz ve başkan Atabay’a DİPOBİS adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



