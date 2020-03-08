Didim’de camiler dezenfekte ediliyor

Didim Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında Camilerde dezenfekte uygulaması gerçekleştiriliyor.

Didim’de vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadet etmeleri için, Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın talimatı ile tüm camiler ve ibadethanelerde dezenfekte uygulaması başlatıldı.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeni Mahalle’de bulunan Didim Merkez Camiinde ilk dezenfekte uygulaması gerçekleştirilirken, yapılan uygulama vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Didim’deki tüm camilerde dezenfekte işleminin uygulanacağı belirtildi.

