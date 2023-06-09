Didim’de Çevre Haftası etkinlikleri kutlandı

Didim Belediyesi’nin organize ettiği etkinlik çerçevesinde ilk olarak, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan, “Atık Enstrüman Orkestrası” sahne alarak, birbirinden güzel çevreci şarkılar söylenmesinin ardından törene geçildi.

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜRÇEV Kuzey Ege koordinatörü Doğan Karataş, “Bence Türkiye’nin en güzel plajlarından birisi olan Altınkum Halk Plajı’nda sizlerle beraberiz. 5 Haziran Uluslararası Çevre günü olarak kutlanmakta ve bizde bu haftayı Çevre Haftası olarak değerlendiriyoruz ve Didim’imiz bugünü muazzam bir biçimde Çevre Etkinliği olarak Çevre Şenliği’ne dönüştürmüştür. Bu vesileyle de Başkanımız başta olmak üzere bütün çalışanlara, personellerimize, Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teşekkür etmek istiyorum. Çok emekleri var sağ olsunlar var olsunlar” dedi.

Çevre Şehircilik Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert ise “Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü olarak Belediyelerimizle, kaymakamlıklarımızla TÜRÇEV’le ortak koordineli çok çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ortak noktada buluşuyoruz. Ben emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında “Biz elimizden geldiği kadar temizlik işlerindeki bütün personelimizle birlikte birim olarak çalışıyoruz, şehrimizi temiz tutmaya çalışıyoruz. Dışarıdan gelen övgüler, başarımızı bize çok daha iyi bir şekilde kanıtlıyor. Tabi ki bu ödülleri almamız çok iyi. Ama bir şeyi temizlemekten veya bir şeyi yapmaktan daha önemli olan şey muhafaza etmek. Biz şehrimizi temiz tutuyoruz, canla başla bütün personelimiz her türlü eksikliklerimize, noksanlıklarımıza rağmen imkân anlamında söylüyorum, çalışıyorlar ama aynı hassasiyeti maalesef özellikle dışarıdan gelen insanlarımızdan, misafirlerimizden, tatilcilerimizden görmüyoruz. O tatildeyim psikolojisiyle beraber çevreye karşı olan o sorumluluğunu sahiplenmeyi bırakıyor maalesef. Çocuklar görev size düşüyor. Yolda gördünüz vatandaşları çevreyi kirlettiğini gördüğünüz an uyarın. Bundan çekinmeyin. Biz yapacağız, siz muhafaza edeceksiniz, kirletenleri uyaracaksınız. Katılımlarınızdan dolayı herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca ise “Dünyamızın milyarlarca yıl süren yaşam döngüsünde maalesef son yüzyıl çevrenin en çok kirlendiği yüzyıl oldu. Bundan mütevellitle 1972 yılında Birleşmiş Milletler Stockholm’de yaptığı toplantıda 5 Haziran’ı Dünya Çevre Günü olarak ilan etti. Ve dünyadaki bütün üyelerime, bütün üye devletlere bundan sonra birinci önceliğimizin çevreyi korumak olduğunu bundan sonra birinci önceliğimizin çevreyi koruyarak yeni nesillere devretmek olduğunu ilan etmiş o konuşmaların ardından Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, katılımcılar ve öğrenciler Altınkum Plajı’na verilen Mavi Bayrak’ı Yalı Caddesi’nin girişinde göndere çekti.

Törenin ardından başlayan etkinlik çerçevesinde, sahile kurulan çevreci parkurda, öğrenciler birbiri ile yarıştı. Dereceye giren öğrencilere, hediyeleri takdim edildi. Ardından Cankurtaran yüzme yarışması ve “Temiz Deniz Temiz plaj” temizliği etkinliği, Deniz Çöpleri Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi. Programda, Altınkum sahilinde deniz dibi temizliği dalış etkinliği gerçekleştirildi. Denizin dibinden dalgıçlar yardımı ile çıkarılan atıklar, toplanarak bertaraf edildi.

Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Altınkum Sahilinde düzenlenen etkinliklere Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci, E. Öznur Gündoğdu, Zeynel Şener, İbrahim Metin Başer, TÜRÇEV Kuzey Ege Koordinatörü Doğan Karataş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Emine Mine Sert, Aydın’ın tek eco okulu Nurullah Kocabıyık İlkokulu Müdürü İbrahim Karamanlıoğlu ve okul öğrencileri katıldı.

