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Didim’de dezenfekten çalışmaları devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.11.2020 09:55 | Son Güncelleme

Ülkemizi ve dünya’yı etkisi altına alan Korona virüse karşı Didim’de ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dezenfekte faaliyetleri hızla gerçekleştiriliyor.

Ülkemizi ve dünya’yı etkisi altına alan Korona virüse karşı Didim’de ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda dezenfekte faaliyetleri hızla gerçekleştiriliyor. Belirlenen program çerçevesinde yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, kamusal alanlarda ve Didim Belediyesi’nin işletmesi olan Barış Kafeterya da temizlik ve dezenfekte faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için kent genelinde rutin olarak çalışmalarına devam ettiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Virüs ortaya çıktığı andan itibaren ilk önlem alan belediyelerden birisi olduk, önlemler kapsamında, periyodik olarak belirlenen program çerçevesinde vatandaşlarımızın yoğun bulunduğu alanlarda, kamusal alanlarda dezenfektan çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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