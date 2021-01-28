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Didim’de erkenci kayısı fidanları toprakla buluştu

28.01.2021 16:53 | Son Güncelleme:
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Didim’de erkenci kayısı fidanları toprakla buluştu

Aydın’ın Didim ilçesinde erkenci kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2 üretici örnek olarak kayısı dikimi yaptı.

Aydın’ın Didim ilçesinde erkenci kayısı yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması projesi kapsamında 2 üretici örnek olarak kayısı dikimi yaptı. İlçede ilk kez gerçekleştirilen kayısı üretimi için adım atılırken 10 dönümlük alanlarda Mikado ve Mogador cinsi kayısı yetiştirilecek.
Aydın İl Tarım ve Orman müdürlüğünce ilçelerde değişik türlerde ürün yetiştirilmesi anlamında başlatılan proje kapsamında Didim’de erkenci kayısı yetiştirmek isteyen iki üretici Didim İlçe Tarım ve Orman müdürlüğüne başvuru yaptı. Akyeniköy ve Batıköy mahallelerinde üreticileri 10 dönümlük alana erkenci kayısı fidanı dikimi yaptı. Kayısı fidanlarının Mikado ve Mogador çeşitleri olup, Nisan ayının son haftasıyla Mayıs ayının ilk haftasında hasada gelen, iç ve dış piyasada aranan, piyasa değeri yüksek turfandacı çeşidi olduğu öğrenildi. Kayısıların dekarda 3 ila 4 ton arasında verime ulaştığı öğrenilirken, planlı ve programlı üretim noktasında kayısı anlamında ilk kez adım atıldığı öğrenildi.

Didim’de erkenci kayısı fidanları toprakla buluştu

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