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Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

AYDIN HABERLERİ  | 24.01.2020 09:14 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Yat ve Yelken Kulübü işbirliğinde hazırlanan “Çocuklarımızı Yelken Sporuyla Buluşturuyoruz“ projesinde imzalar atıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen protokol öncesinde konuşan Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, “Cam gibi denizi, muhteşem güneşiyle dillere destan olan, efsaneler şehri, medeniyetler beşiği Didim ilçemizde, geleceğin mimarı olan öğrencilerimiz için çok güzel bir projeye daha imza attık.

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

Aydın’ın Didim ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Didim Yat ve Yelken Kulübü işbirliğinde hazırlanan “Çocuklarımızı Yelken Sporuyla Buluşturuyoruz“ projesinde imzalar atıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen protokol öncesinde konuşan Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, “Cam gibi denizi, muhteşem güneşiyle dillere destan olan, efsaneler şehri, medeniyetler beşiği Didim ilçemizde, geleceğin mimarı olan öğrencilerimiz için çok güzel bir projeye daha imza attık. Öncelikli amacımız fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizin baskı ve stres altındayken bağımsız olarak düşünme ve zorlukları çözme yeteneklerini geliştirmek, mantıklı düşünme ve problemleri bağımsız olarak analiz etme yeteneğini geliştirmeye ilişkin hususları belirlemekti. Didim Yat ve Yelken Kulübüyle projemize imzaları attık. Projemizle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı okullarda bağımlılıkla mücadele kapsamında, çocuklarımızın sağlıklı olabilmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak tutabilmeyi de amaçlamaktayız” diyerek projenin 4. 5. ve 9. Sınıflarda gönüllülük esasına dayalı olarak yapılacağını ifade etti.

Didim Yat ve Yelken Kulübü Başkanı Fehime Kurt ise, “Didim İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız işbirliği protokolü kapsamında alanında uzman eğitmenlerimizle, gönüllü katılım sağlayacak öğrencilerimize tabiatla uyum içerisinde rüzgârla dans etme fırsatı sunmayı istiyoruz. Denizi ve rüzgârı anlamayı, tam bir senkronizasyonla, mavinin sonsuzluğunda denge sporumuzun keyfini, maceralı yolculuğunu öğrencilerimizle tatmak istemekteyiz. Her yaşta yapılabilen, her yaşta başlanabilen yelken sporumuza sağladığı destek ve katkı için Sayın Kaymakamımız Mehmet Türköz Beyefendiye ve Didim İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Recep Akdemir’e teşekkür ederim” dedi.
Konuşmaların ardından hazırlanan protokole imzalar atıldı.

Didim’de geleceğin yelkencileri yetiştirilecek

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