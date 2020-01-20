YURTHABER
  4. Didim’de gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 7’si tutuklandı

Didim’de gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 7’si tutuklandı

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, üç farklı hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüphelinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre; Didim’de farklı yer ve zamanlarda hırsızlık olayı gerçekleştiren şüphelilere polis tarafından yakalandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde, üç farklı hırsızlık olayıyla ilgili olarak gözaltına alınan 9 şüphelinden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de farklı yer ve zamanlarda hırsızlık olayı gerçekleştiren şüphelilere polis tarafından yakalandı. İlk olayda şehir merkezinde bir evde hırsızlık olayı gerçekleştiren O.A, K.S ve K.S hırsızlık yaptıkları evin balkonunda yakalandı. Göz altına alınan O.A’nın 33 suç kaydı, K.S’nın 21 suç kaydı ve K.S’nin 1’in aranma olmak üzere 22 suç kaydının olduğu öğrenilirken şüpheliler göz altına alındı. 3 şüphelide çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer bir olayda ise Fevzi paşa mahallesindeki iki ayrı hırsızlık olayın firari şüphelisi Ü.İ emniyet güçlerince yapılan çalışmada yakalanarak göz altına alındı. Göz altına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son olayda ise Mavişehir mahallesindeki bir ihbarın ardından harekete geçen emniyet güçleri bir ikametin kapısının ve panjurlarının açık olması üzerine çevrede yaptıkları çalışmalarda şüpheli aracı durdurdu. Araç içerisindeki şüpheli 5 şahıs suçüstü yakalanırken, G.A., U.A., E.K., K.I., ve S.S. isimli şüpheliler göz altına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.A., U.A., ve E.K. isimli şüpheliler tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Başkan Özcan; “Projelerimizi en hızlı ve en iyi şekilde tamamlayacağız”Başkan Özcan; “Projelerimizi en hızlı ve en iyi şekilde tamamlayacağız”
Prof. Dr. Okyay; "İdrar kaçırmanın önüne geçmek mümkün"Prof. Dr. Okyay; "İdrar kaçırmanın önüne geçmek mümkün"
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

İletişim ve Sinema öğrencileri Erzurum’da buluşuyor

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Güven Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.