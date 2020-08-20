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Didim’de halı sahalar denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 20.08.2020 11:40 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde halı sahalar Korona virüs salgınına karşı denetlendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde halı sahalar Korona virüs salgınına karşı denetlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler belirlenen program çerçevesinde sürerken Didim ilçesinde de halı sahalarda denetim gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bulunan halı sahaları denetleyen ekipler, işletmecilere ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen uyarılarında bulundu.

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