Didim’de hayırseverler plaketle onurlandırıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde İyilik Haftası dolayısıyla, İlçe Müftülüğünce düzenlenen törende hayırseverler plaketle onurlandırıldı.

9-14 Mart tarihleri arasında kutlanana İyilik Haftası dolayısıyla bir tören düzenlendi. Didim İlçe Müftülüğüne ait Gençlik Merkezinde düzenlenen plaket törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam ile davetliler katıldı.

Törende konuşan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Susam “Bugüne kadar halkımıza , müftülüğümüze bağlı cami, kuran kursu ve gençlik merkezimize yapmış olduğunuz değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantınızda sağlık ve mutluluklar dilerim.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise hayırseverlere teşekkür ederek “Didim halkı çok cömerttir. İçinde bulunduğumuz bu cami hayırsever halkımızın yardımlarıyla yapılmıştır. İyi ki varsınız iyi ki geldiniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” İfadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 16 ayrı hayırsevere ve dernek yöneticisine teşekkür plaketi verildi.

