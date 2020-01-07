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  4. Didim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

Didim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

AYDIN HABERLERİ  | 07.01.2020 10:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Didim’de bir eve giren iki hırsız evde bulunan “kaynak makinesi, 106 ekran TV ve sanayi kablosu”nu alarak ortadan kayboldu.

Didim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde bir eve giren iki hırsız evde çaldıkları eşyalarla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de bir eve giren iki hırsız evde bulunan “kaynak makinesi, 106 ekran TV ve sanayi kablosu”nu alarak ortadan kayboldu. Ev sahibinin şikayeti üzerine çalışma başlatan Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli iki hırsızı çaldıkları malzemelerle ele geçirdi. Olayla ilgili olarak S.İ ve İ.B adlı şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden S.İ., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Didim’de hırsızlar çaldıkları malzemelerle yakalandı

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