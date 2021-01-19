YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

19.01.2021 17:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.Didimli vatandaşların ilgisini toplayan proje kapsamında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hoşgeldin Bebek ekibi, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu bebek setlerini hediye ediyor.Ayrıca Didim Belediyesine bağlı uzman ekipler ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destek oluyor.“Hoşgeldin Bebek” ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz "Hoşgeldin Bebek" projemizle, Didim’de gözlerini dünyaya açan bebeklerimizi ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek setlerini hediye ediyor, uzmanlarımızla gelişimlerine yönelik ailelere yönlendirmede bulunuyoruz.

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.
Didimli vatandaşların ilgisini toplayan proje kapsamında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hoşgeldin Bebek ekibi, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu bebek setlerini hediye ediyor.
Ayrıca Didim Belediyesine bağlı uzman ekipler ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destek oluyor.
“Hoşgeldin Bebek” ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz "Hoşgeldin Bebek" projemizle, Didim’de gözlerini dünyaya açan bebeklerimizi ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek setlerini hediye ediyor, uzmanlarımızla gelişimlerine yönelik ailelere yönlendirmede bulunuyoruz. Didim’de her çocuk eşit şartlarda doğmalı ve eşit imkânlarla büyümelidir” ifadelerine yer verdi.

Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Neslihan Atagül'den üzücü haber Neslihan Atagül'den üzücü haber
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:50
Sabah
08:15
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Kozdibi Eczanesi
Merkez
Menderes Eczanesi
Merkez
Pehlivan Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Merkez
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Bayrakdar Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Kuşadası'nda 1 kilo 195 gram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın’da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Aydın’da huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde aşı uygulaması başladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya izin vermedi

Aydın Büyükşehir Belediyesi buzlanmaya izin vermedi

Söke Sağlık Hizmetleri MYO ’Performans Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirildi

Söke Sağlık Hizmetleri MYO ’Performans Değerlendirme Toplantısını gerçekleştirildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Başkan Çerçioğlu ile görüştü

Kuşadası’nda Atmaca seferberliği

Kuşadası’nda Atmaca seferberliği

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.