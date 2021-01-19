Didim’de “Hoş geldin Bebek” projesi yüzleri güldürüyor

Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay’ın öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda hayata geçirilen “Hoşgeldin Bebek” projesi ailelerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

Didimli vatandaşların ilgisini toplayan proje kapsamında Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Hoşgeldin Bebek ekibi, yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret ederek bebeklerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik, içerisinde zıbın, derece, banyo başlığı, bez ve benzeri malzemelerin bulunduğu bebek setlerini hediye ediyor.

Ayrıca Didim Belediyesine bağlı uzman ekipler ailelere çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda destek oluyor.

“Hoşgeldin Bebek” ekibinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz "Hoşgeldin Bebek" projemizle, Didim’de gözlerini dünyaya açan bebeklerimizi ziyaret ederek onların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bebek setlerini hediye ediyor, uzmanlarımızla gelişimlerine yönelik ailelere yönlendirmede bulunuyoruz. Didim’de her çocuk eşit şartlarda doğmalı ve eşit imkânlarla büyümelidir” ifadelerine yer verdi.



