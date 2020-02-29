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Didim’de İdlib şehitleri için araç konvoyu düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 29.02.2020 22:48 | Son Güncelleme

Suriye’deki hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden dolayı, Didim Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve hayırseverler şehitler için hayır yapıp, Türk Bayraklarıyla araç konvoyu düzenlendi.Didim Kent Meydanında gerçekleşen hayra Didimliler ilgi gösterirken hayra İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Oda başkanları da katıldı.

Suriye’deki hain saldırıda 33 Mehmetçiğin şehit edilmesinden dolayı, Didim Küçük Sanayi Sitesi esnafları ve hayırseverler şehitler için hayır yapıp, Türk Bayraklarıyla araç konvoyu düzenlendi.
Didim Kent Meydanında gerçekleşen hayra Didimliler ilgi gösterirken hayra İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, Siyasi parti ilçe başkan ve yöneticileri, Oda başkanları da katıldı. Yemek hayrında İlçe Müftülüğü personelince Kuran-ı kerim ve mevlüt okundu, ardından dualar edildi.

Etkinlikle ilgili konuşan İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, “Sanayi sitesi esnaflarımıza böyle bir günde böyle bir etkinliği düzenlemelerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Malum bundan 2 gün önce ciğerimiz dağlandı. Sınır komşumuz olan Suriye’nin İdlib bölgesinde hem de Müslümanlar için önemli olan 3 aylarında başlangıcı kabul edilen kandil gününde Suriye rejim kuvvetlerince 33 vatan evladımız şehadet şerbeti içtiler. Maalesef şehitlerimiz oluyor, şehitlerimize gani gani rahmet diliyoruz. Onlar şu anda anne babaların evlatları olduğu gibi aziz milletimizin de evlatları, yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum. Etkinliği düzenleyenlere de bir kez daha teşekkür ediyorum.”dedi.
Didim’de ayrıca Didim Tuning Grubu öncülüğünde araç konvoyu düzenlendi. Etkinliğe Didim merkezin yanı sıra Akbük’ten de katılım gerçekleşti. Kent Meydanında toplanan konvoy Türk bayraklarıyla ilçe merkezinde konvoy halinde tur attı. Konvoy esnasında emniyet güçleri güvenlik tedbiri aldı.

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