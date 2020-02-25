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Didim’de kaçak içki operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 25.02.2020 16:31 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, kaçak/sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen O.A.

Didim’de kaçak içki operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda çok sayıda kaçak içki ve içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Didim İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalarda, kaçak/sahte alkollü içki ürettiği tespit edilen O.A. isimli şahsın ikametinin karşısında bulunan boş araziye (arsaya) baraka yaptığı ve kaçak/sahte alkollü içkileri bu alanda sakladığı tespit edildi. Burada yapılan aramada 0,5 litrelik pet şişeler içerisinde toplam 11 litre el yapımı içki, 5 litrelik beyaz plastik bidonlar içerisinde 137,5 litre etil alkol, 330 ml alkol yapımında kullanılan aromalar ile bir çok boş poşet pet şişeler ile boş alkol aromaları ve etil alkol şişeleri ve bidonları bulunarak el konuldu. Şüpheli A.T. ve O.A. isimli şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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