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Didim’de kafes kontrolüne inen dalgıç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

AYDIN HABERLERİ  | 20.10.2020 23:14 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde özel bir balık çiftliği firmasında çalışan ve kafes kontrolü için girdiği denizin içerisinde hareketsiz bulunan dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Edinilen bilgiye göre, Taşburnu mevkii Kafa bölgesinde özel bir firmada dalgıçlık yapan Muhammet Özkan (37) denizde bulunan balık kafeslerinin kontrolü için denize daldı.

Aydının Didim ilçesinde özel bir balık çiftliği firmasında çalışan ve kafes kontrolü için girdiği denizin içerisinde hareketsiz bulunan dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre, Taşburnu mevkii Kafa bölgesinde özel bir firmada dalgıçlık yapan Muhammet Özkan (37) denizde bulunan balık kafeslerinin kontrolü için denize daldı. Özkan, kontrol için daldığı bölgede uzun süre çıkmayınca, çiftlikteki bir diğer dalgıç arkadaşı Özkan’ı aramak için denize girdi. Özkan’ı kafesin yanında bulan diğer dalgıç arkadaşı hareketsiz duran arkadaşını yukarı çıkardı. Tekneye alınan Özkan için Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istendi. Sahil Güvenlik ekiplerince alınan Özkan, daha sonra marinadan kıyıya çıkartıldı ve 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 37 yaşındaki dalgıç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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