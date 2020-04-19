YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

AYDIN HABERLERİ  | 19.04.2020 19:47 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir ilkokulunun kantinine girerek para ve malzemeleri çalan iki azılı hırsız polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre; Didim’de bulunan bir ilkokulunun kantinine giren hırsızlar kantinden para, satış yapılan ürünleri ve içerideki malzemeleri çalarak ortadan kayboldu.

Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

Aydın’ın Didim ilçesinde, bir ilkokulunun kantinine girerek para ve malzemeleri çalan iki azılı hırsız polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de bulunan bir ilkokulunun kantinine giren hırsızlar kantinden para, satış yapılan ürünleri ve içerideki malzemeleri çalarak ortadan kayboldu. Kantin sahibinin durumu polise bildirmesinin ardından Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinden inceleme başlattı. Olay yerindeki parmak izlerinden yola çıka ekipler, olayı gerçekleştiren Ö.K ile olayı karıştıkları öğrenilen U.Ü. ve M.K. adlı şüpheliler polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Şüphelilerle birlikte çalınan malzemelerde ele geçirilirken, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelinde Ö.K. ve U.Ü. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

Didim’de kantin hırsızları yakayı ele verdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tahliye iddiaları sosyal medyada olay olduTahliye iddiaları sosyal medyada olay oldu
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

'Ömrümde ilk defa görüyorum' dedi, ama...

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tarım danışmanından çiftçilere hastalık uyarısı

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Tatvan’daki kaza anı kamerada

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Gercüş’te yoksullar için mağaza açıldı

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Kavgayı havaya ateş açarak ayırdılar

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Elazığ’da içme suyu vanasını çalan şüpheli yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 19 Nisan Pazar

İmsak
04:53
Sabah
06:21
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:55
Yatsı
21:16

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Kemer Eczanesi
Merkez
Temizer Eczanesi
Merkez
Ezgi Eczanesi
Kusadasi
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

Arabayı kaçırdı, drift attı, kovalamaca sonucu yakalandı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

İlkokul öğrencisi İsmail, kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Nazilli’de yasak ihlaline ceza yağdı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Uzmanlardan hamile ve yeni doğum yapan kadınlara uyarı

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.