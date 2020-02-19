Didim’de modern balıkçılar çarşısı için yıkıma başlandı

Didim Belediyesi tarafından yeniden inşa edilecek olan Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı’nın yıkımına başlanırken, var olan esnaflar ise kendileri için hazırlanan geçici yerlere taşındı.

Didim Belediyesi’nin 2020 yılında başlayacağı ve yaklaşık 4 ayda tamamlanması planlanan Yeni Balıkçılar ve Manavlar Çarşısı için yıkım çalışmaları başladı.

1994 yılında açılan ve içerisinde 8’i balıkçı 4’ü manav olmak üzere 12 esnafın bulunduğu çarşının yıkımına başlandı. Var olan kayıtlı esnaflar ise Belediye tarafından hazırlanan geçici yerlerine geçiş yaptıkları görüldü. Çarşı ile Atatürk İlkokulu arasında kalan trafiğe kapalı yolda esnafların hizmet verdiği görüldü.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, modern bir Manavlar ve Balıkçılar Çarşısı için çalışmaların başladığını belirterek “3-4 ayda tamamlamayı planladığımız çarşı için esnaflarımızı mağdur etmedik ve geçici olarak yerlerini hazırlayıp teslim ettik. İlçemize ve esnafımıza yakışır şekilde çarşıyı tamamlayıp en kısa sürede halkın hizmetine sunacağız” dedi.



