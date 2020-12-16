Didim’de muhtarlıklar dezenfekte edildi

Didim Belediyesi ekipleri Korona virüs salgınına karşı halkın sağlığını korumak amacıyla dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Vatandaşların işlemlerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmeleri için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde bulunan mahalle muhtarlıklarında dezenfekte işlemi gerçekleştirildi.

Son günlerde artışa geçen vakalar nedeniyle vatandaşları uyaran Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla tüm muhtarlıklarımız da dezenfekte işlemleri gerçekleştirdik. Halkımızdan maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini diliyorum” dedi.

