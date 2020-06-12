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Didim’de Park Bahçeler Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 12.06.2020 13:01 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi tarafından ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalara devam ediyor.Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente görsel olarak zengin bir kimlik kazandırmak için peyzaj çalışmalarını ve bakım-onarım, ot kesimi, sulama hattı kazımı ile çim kesimi faaliyetlerini gece - gündüz yoğun bir tempo ile sürdürüyor.Çalışmalar kapsamında, Fevzipaşa mahallesi, Denizköy Mahallesi sahil bandında ve uslu sitesinden Kumkent sitesine kadar ot kesimi ve temizlik çalışmaları ile Çamlık Mahallesi Sahil Caddesi üzeri yeşil alanlarda çim kesimi başlatıldı.

Didim Belediyesi tarafından ilçeye güzel bir görünüm kazandırmak için çalışmalara devam ediyor.
Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kente görsel olarak zengin bir kimlik kazandırmak için peyzaj çalışmalarını ve bakım-onarım, ot kesimi, sulama hattı kazımı ile çim kesimi faaliyetlerini gece - gündüz yoğun bir tempo ile sürdürüyor.
Çalışmalar kapsamında, Fevzipaşa mahallesi, Denizköy Mahallesi sahil bandında ve uslu sitesinden Kumkent sitesine kadar ot kesimi ve temizlik çalışmaları ile Çamlık Mahallesi Sahil Caddesi üzeri yeşil alanlarda çim kesimi başlatıldı. Bunun yanı sıra Akbük yolu 75. Sanayi Sitesi ile Uslu Sitesi arası yol kenarı ot kesim çalışmaları, Efeler Mahallesi İmbat Caddesi üzeri park sulama tesisatı kontrolleri yapılıyor. Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğünün çalışmaları kent genelinde günlük rutin olarak devam ediyor.

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