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Didim’de sahil temizliği gerçekleştirildi

20.04.2023 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde, Belediye, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ve Didim Plogging grubu iş birliğince sahil temizliği gerçekleştirildi.

Didim’de sahil temizliği gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Didim Plogging Grubu ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile birlikte Didim Fener Koy’da Avrupa Deniz Çöpleri İzleme programı gerçekleştirilmişti. Etkinliğin ardından Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi Sahili’nde de aynı program düzenlendi. Deniz çöpünü izleme ve deniz çöpü sorunuyla mücadele etmenin hedeflendiği program çerçevesinde, yetkililer tarafından Uslu Sitesi Sahili bölgesinde yoğun olarak insan kaynaklı atık ve çöpler tespit edildi. Atıklar Didim Belediyesi ekipleri ve gönüllerce temizlenerek, ortadan kaldırıldı.

Didimli vatandaşları ve ilçeye gelen misafirleri daha duyarlı olmaya davet eden Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, “Bugün Didim Plogging Grubu ile Uslu Sahili’ndeyiz. Daha önce Türkiye Çevre Eğitim Vakfı ile Fener Koy’da başlattığımız Avrupa Deniz Çöpleri İzleme Programı’nı bugün de Fevzipaşa Mahallesi Uslu Sitesi Sahili’nde gerçekleştirdik. Fener koyda balıkçılık ile alakalı izlere rastlarken burada daha fazla insan kaynaklı cam, plastik ve sigara izmaritine denk geliyoruz. Didim’e gelen değerli misafirlerimiz ve vatandaşlarımızı çevreye daha duyarlı olmaya davet ediyoruz” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Didim Pogging Grubu ve Belediyemiz ile birlikte Avrupa Deniz Çöpler İzleme Programımızı gerçekleştiriyoruz. Bugün Uslu Sitesi Sahili’nde çalışmamızı gerçekleştirdik. Bölgede yoğun olarak insan kaynaklı atık ve çöplerin bulunmasını kentimizin kirletilmesini üzüntü ile karşılasak da biz gereken çalışmayı yaptık. Gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakmak için vatandaşlarımızı çevremizi daha temiz tutmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Didim Belediye Başkan Yardımcısı Zeynel Şener, Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Aslı Kıray, Didim Plogging Grubu ve gönüllü vatandaşlar katıldı.

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