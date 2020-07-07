YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 24 Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E.

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında kurulan ve Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda sezonun ilk lavanta hasadı gerçekleştirilerek yağ sıkımı yapıldı.

Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, 24 Dönem CHP Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak, İYİ Parti Didim İlçe Başkanı Vefa Berk Tezsener, Belediye Başkan Yardımcıları Zeynel Şener, E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Belediye Meclis üyeleri Cengiz Kızıldağ, Kerim Küsmez, Ali Çağlar ve Didimli vatandaşların katılımı ile gerçekleşti.

Didimli vatandaşlar lavanta hasadına yoğun bir katılım gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, lavanta hasadını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirirken, hasat sonrası Başkan Atabay ilk lavanta sıkımı gerçekleştirerek sezonun ilk lavanta yağını elde etti. Ziyaretçiler lavanta toplarken bir yandan da mor lavanta tarlasında fotoğraf çekildi.

Hedef 100 litre lavanta yağı
Başkan Atabay’ın da katıldığı hasadın ilk gününde, 290 kiloluk lavantadan 3,5 litrelik yağ elde edilirken, önümüzdeki günlerde devam edecek hasatlarla birlikte toplam 100 litre yağ elde edilmesi hedefleniyor. Sıkımların ardından yağlar şişelenerek Didyma markası adı altında satışları gerçekleştirilecek.

Seneye festival havasında olacak
Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yaklaşık 11 dönümlük alanda kurulu olan lavanta tarlasında ilk hasadı ve sıkımını vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl bu tarihlerde bu hasadı lavanta festivali havasında gerçekleştirmek istiyoruz, katılım gösterip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.
Hasat sonrası belediye tarafından kurulan ikram aracında vatandaşlara, ikramlarda bulunuldu. Hasadı takip etmek isteyen ve serayı görmek isteyen vatandaşlar için, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 09.00 ile 11.00 saatlerinde city bus (üstü açık otobüs) Didimlileri ve tatilcileri Lavanta Hasadı’na ücretsiz olarak taşıyacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Yine yakaladınız''Yine yakaladınız'
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

İzmir'de kalp krizi geçirdiği iddia edilen çocuk öldü

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Körfez’in doğal güzellikleri arasında yürüyüş keyfi

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi koronavirüse karşı çalışmalarına devam ediyor

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

JÖH ve JÖAK tanıtım Tır’ı Erdek’te

Aydın Namaz Vakitleri 7 Temmuz Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:46
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:41
Yatsı
22:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Temmuz Salı

Abacı Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin, KKKA’ya dikkat çekti

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Büyükşehir’den Acarlar’a anında müdahale

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.