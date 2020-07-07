Didim’de sezonun ilk lavanta hasadı yapıldı

Didimli vatandaşlar lavanta hasadına yoğun bir katılım gösterdi. Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, lavanta hasadını vatandaşlarla birlikte gerçekleştirirken, hasat sonrası Başkan Atabay ilk lavanta sıkımı gerçekleştirerek sezonun ilk lavanta yağını elde etti. Ziyaretçiler lavanta toplarken bir yandan da mor lavanta tarlasında fotoğraf çekildi.

Seneye festival havasında olacak

Sezonun ilk hasadını gerçekleştirdiklerini belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Yaklaşık 11 dönümlük alanda kurulu olan lavanta tarlasında ilk hasadı ve sıkımını vatandaşlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik, önümüzdeki yıl bu tarihlerde bu hasadı lavanta festivali havasında gerçekleştirmek istiyoruz, katılım gösterip bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.

Hasat sonrası belediye tarafından kurulan ikram aracında vatandaşlara, ikramlarda bulunuldu. Hasadı takip etmek isteyen ve serayı görmek isteyen vatandaşlar için, 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde 09.00 ile 11.00 saatlerinde city bus (üstü açık otobüs) Didimlileri ve tatilcileri Lavanta Hasadı’na ücretsiz olarak taşıyacak.

