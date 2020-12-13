YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı

Didim’de şiddetli lodos çatı uçurdu, deniz kabardı

AYDIN HABERLERİ  | 13.12.2020 14:38 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle çatılar uçarken ağaç dalları kırıldı.

Aydının Didim ilçesinde etkili olan lodos sebebiyle çatılar uçarken ağaç dalları kırıldı. Yağış sebebiyle tıkanan mazgallar belediye ekiplerince temizlendi. Hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle denizde de kabarmalar yaşandı.
Kıyı Ege’de şiddetli yağışlar etkisini Didim’de de sürdürürken, yağışla beraber etkili olan lodos bazı evlerin çatısını uçurdu. İlçede dün gece yarısına kadar etkili olan yağışlar etkisini kaybederken, lodos ise etkisini gün boyu sürdürdü. Lodos sebebiyle dalga kıranları aşan dalgalar ilginç görüntüler oluşturdu. Dünyaca ünlü Altınkum plajı lodos nedeniyle sular altında kaldı.
Şiddetli lodos sebebiyle Altınkum iskelesinde bulunan balıkçı tekneleri de Taşburun Barınağı’na sığındı. Deniz sularının oluşan dev dalgalar nedeniyle yükseldiği Didim kıyılarında dalgalar, kıyıya çok miktarda atık ve yosun bıraktı.
Lodos sebebiyle bazı küçük tekneler sahipleri tarafından kıyıya çekildi. Yağışın ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ASKİ çalışanları ve Didim Belediyesi ekiplerinin yoğun mesaisi sonrasında tıkanan kanal ve logarlar açıldı. Şiddetli rüzgar sebebi ile yola uçan çatı malzemeleri, kırılan ağaçları yollardan kaldırıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödülBöylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 13 Aralık Pazar

İmsak
06:41
Sabah
08:09
Öğle
13:08
İkindi
15:36
Akşam
17:57
Yatsı
19:19

Aydın Nöbetçi Eczaneler13 Aralık Pazar

Aile Eczanesi
Merkez
Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Köker Eczanesi
Kusadasi
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.