YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de sokağa çıkma yasağında vatandaş ekmeğe rahat ulaşacak

Didim’de sokağa çıkma yasağında vatandaş ekmeğe rahat ulaşacak

AYDIN HABERLERİ  | 17.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Didim Ticaret Odası Meclis Başkanvekili ve Gıda Grubu Meclis üyesi Tevfik Güroğlu, iki gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için 16 bölgede fırıncıların gezerek satış yapacağını bildirdi.Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için Didim Kaymakamlığı ile ilçedeki fırıncıların koordinasyonunda çalışma alanları belirlendi.

Didim Ticaret Odası Meclis Başkanvekili ve Gıda Grubu Meclis üyesi Tevfik Güroğlu, iki gün uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için 16 bölgede fırıncıların gezerek satış yapacağını bildirdi.
Hafta sonunda uygulanacak sokağa çıkma yasağında Didimlilerin ekmeğe rahatça ulaşmaları için Didim Kaymakamlığı ile ilçedeki fırıncıların koordinasyonunda çalışma alanları belirlendi. 2 günlük sürede ilçede fırıncıların yapacağı çalışmayla ilgili olarak Didim Ticaret Odası Meclis Başkanvekili ve Gıda Grubu Meclis üyesi Tevfik Güroğlu basın toplantısı düzenledi. Didim’i 16 alana böldüklerini ve 15 fırıncının kendi bölgelerinde araçlarla ekmek dağıtacağını belirten Güroğlu “Geçen hafta ekmek konusunda yaşanılan bir takım aksamaların ardından İlçe Kaymakamımızla birlikte bir koordinasyon sağlanarak bu çözüm önerisi ortaya çıktı. Fırınların ilçemizde nerede dağıtım yapılacağı kendilerine bildirildi. 32 araçla dağıtımlar yapılacak. Didim merkez mahallelerinde bu dağıtım geçerli, Akbük’te de 4 fırın bu sürede açık kalacak. Vatandaşlarımızın ekmeğe rahatça ulaşmaları noktasında bu çalışma yapılacak.”dedi.
Ekmek fiyatlarında bir değişimin olmadığını kaydeden Güroğlu, ekmek satışlarının hafta sonuna gün içerisinde devam edeceğini ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Makası eline alan vali, ağaç dallarını tek tek budadı

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Hisarcık Belediyesinden örnek Korona virüs kararları

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Korona virüsünü yok ettiği iddia edilen bitkisel dezenfektan

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlar dikilen ağaçlar ile Melikgazili olmanın farkını yaşayacaklar”

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Taraklı’da Hüseyin Rahmi Arvasi İtfaiye Grup Amiri oldu

Aydın Namaz Vakitleri 17 Nisan Cuma

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
13:13
İkindi
16:55
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Nisan Cuma

Aka Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Kusadasi
Gazibeğendi Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Minibüsler korona denetiminden geçti

Minibüsler korona denetiminden geçti

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, karantinaya alındı

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Hasta Oğlu İçin Kitap Yazdı

Tartışmalara Yol Açan Kuşadası Tekstil Pazarı Yeniden Açıldı

Tartışmalara Yol Açan Kuşadası Tekstil Pazarı Yeniden Açıldı

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

Ay'ın etrafında oluşan hale Didimlileri mest etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.