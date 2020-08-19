YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor

Didim’de spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 19.08.2020 10:49 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde spor merkezlerine yönelik denetimler sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler belirlenen program çerçevesinde sürerken Didim ilçesinde de spor merkezlerinde denetim gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bulunan spor merkezlerini denetleyen ekipler, işletmecilere ve spor yapan vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen uyarılarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular! Sokağa döndüğü an olanlar oldu! Sağdan soldan yardıma koştular!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 19 Ağustos Çarşamba

İmsak
04:52
Sabah
06:21
Öğle
13:17
İkindi
17:01
Akşam
20:04
Yatsı
21:27

Aydın Nöbetçi Eczaneler19 Ağustos Çarşamba

Giray Eczanesi
Merkez
Neva Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Oksijen Eczanesi
Kusadasi
Sağlık Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek

12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor

Eşinin sevgilisini kalbinden bıçakladı

Eşinin sevgilisini kalbinden bıçakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.