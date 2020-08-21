YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Didim’de taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi

Didim’de taksiler ve toplu taşıma araçları denetlendi

AYDIN HABERLERİ  | 21.08.2020 10:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde taksiler ve toplu taşıma araçları Korona virüs salgınına karşı denetlendi.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Aydın’ın Didim ilçesinde taksiler ve toplu taşıma araçları Korona virüs salgınına karşı denetlendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 5 bin kişinin üzerinde kişinin hayatına mal olan Korona virüs (Covid-19) salgını hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Korona virüs ile mücadele kapsamında denetimler belirlenen program çerçevesinde sürerken Didim ilçesinde de ticari taksiler, taksi durakları ile şehiriçi ve şehirlerarası toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı öncülüğünde ilçede bulunan taksiler ve toplu taşıma araçlarını denetleyen ekipler, şoförler ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve kişisel hijyen uyarılarında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:54
Sabah
06:22
Öğle
13:17
İkindi
17:00
Akşam
20:01
Yatsı
21:24

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Karataş Eczanesi
Merkez
Kurtulmuş Eczanesi
Merkez
Lal Eczanesi
Merkez
Meydan Eczanesi
Merkez
Bahar Eczanesi
Kusadasi
Demeter Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
12 yıllık can dostunu bulana ödül verilecek
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Poşu, Yörük kültüründe önemini koruyor
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
Küçük Bora erkekliğe ilk adımını attı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.