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Didim’de Tekne motoru ve dalgıç hırsızları emniyetten kaçamadı

AYDIN HABERLERİ  | 07.04.2020 16:22 | Son Güncelleme

Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tekne motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre; Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen Tekne Motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığıyla ilgili yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi göz altına aldı.

Didim’de Tekne motoru ve dalgıç hırsızları emniyetten kaçamadı

Aydın’ın Didim ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda tekne motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığına karıştıkları iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre; Didim’de İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede meydana gelen Tekne Motoru ve dalgıç yeleği hırsızlığıyla ilgili yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi göz altına aldı. Göz altına alınan A.I., E.S. ve O.G. adlı şahıslar çalmış oldukları dalgıç yeleği ile yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorguda tekne motorunu İzmir’e sattıkları öğrenilirken adreste arama talebinde bulunulduğu öğrenildi. 3 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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