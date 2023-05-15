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Didim’de trafik kazası: 1 ölü

15.05.2023 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Didim’de trafik kazası: 1 ölü

Kaza Didim-Söke yolu Taşburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Akköy Mahallesi yönünden Didim’de gelmekte olan İ.Ş yönetimindeki 09 YS 576 plakalı araç ile İ.K yönetimindeki 06 BN 2724 plakalı araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu Jandarma ve Sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü İ.K’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü İ.Ş (44) ile araçta yolcu olarak bulunan S.İ (40) ve N.U (66) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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