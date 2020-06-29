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Didim’de üst yapı çalışması iki günde tamamlandı

AYDIN HABERLERİ  | 29.06.2020 13:26 | Son Güncelleme

Didim Belediyesi Fen işleri ekipleri İnönü Bulvarı ile Pınar caddesinin kesiştiği kavşakta üst yapı çalışmasını iki günlük kısıtlı sokağa çıkma yasağında tamamladı.Didim Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bozuk olan yolları yenileme çalışmaları kapsamında İnönü Bulvarında üzerindeki kavşağı yeniden yaptı.

Didim Belediyesi Fen işleri ekipleri İnönü Bulvarı ile Pınar caddesinin kesiştiği kavşakta üst yapı çalışmasını iki günlük kısıtlı sokağa çıkma yasağında tamamladı.
Didim Belediyesi Fen İşleri müdürlüğüne bağlı ekipler, bozuk olan yolları yenileme çalışmaları kapsamında İnönü Bulvarında üzerindeki kavşağı yeniden yaptı. Yeni Mahalle İnönü Bulvarı ile Pınar caddesinin kesiştiği kavşakta ve bulvar üzerinde bozulan parke taşlarının yerine yenisi döşendi. Çalışmalar sebebiyle kavşağa çıkan yollar trafiğe kapatılırken, iki günlük kısıtlı sokağa çıkma yasağında yol tamamlandı.
Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, ilçe merkezinde bozulan yollar ve caddeleri yenilediklerini kaydederek iki günlük sürede kavşakta bozulan yolu tamir ettiklerini kaydetti ve bu sürede anlayış gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

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