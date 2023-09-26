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Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

26.09.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde; 1 kilogram kubar esrar, 70 kök kenevir bitkisi ve 80 gram kenevir tohumu ele geçirilirken 1 şüpheli de gözaltına alındı.

Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri Didim ilçesinde B.T. isimli bir şahsı takibe aldı. Bir süre şüpheli şahsı takip eden ekipler operasyon için düğmeye basarak şahsın evine ve iş yerine baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 1 kilogram kubar esrar, 70 kök kenevir bitkisi, 80 gram kenevir tohumu ele geçirildi. B.T. jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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