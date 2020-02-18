Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde uyuşturucu kullandığı tespit edilen 6 şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu temin ettikleri bir kişi ise yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik çalışma başlatıldı. Uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen toplam altı şahıstan bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.K. isimli şahsın yakalanmasının ardından ikametinde yapılan aramada 413.82 gram Bonzai tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Altı şahıs, haklarında “uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak” suçundan yapılan işlem neticesi serbest bırakılarak, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen N.K. isimli şahıs ise “Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak” suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.



