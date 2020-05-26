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Didim’de uyuşturucu operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 26.05.2020 11:32 | Son Güncelleme

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheliyi göz altına alırken, göz altına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet müdürlüğü KOM Grup amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Aydının Didim ilçesinde emniyet güçleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 12 şüpheliyi göz altına alırken, göz altına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Didim İlçe Emniyet müdürlüğü KOM Grup amirliği ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespit etmesi üzerine harekete geçti. Emniyet güçleri konuyla ilgili belirlenen adrese yapılan baskında 16 gram metamfetamin maddesi, 27.52 gram skunk maddesi, 1 adet pompalı tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili olarak Ü.A., M.A., A.B., D.S., D.Y., İ.D., F.A., Ç.D., G.D.Y., M.A., E.A. ve S.A. şüpheliler göz altına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. ve E.A. çıkarıldığı mahkemece “Uyuşturucu madde ticareti” yapmak suçundan tutuklanırken diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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