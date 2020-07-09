Didim’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı iki ayrı operasyonda 2 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, bir kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Uyuşturucu Madde Ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında C.Ü. ve A.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan üst aramalarında, 0.28 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilirken, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden ikamet aramalarında ise 0.95 gram esrar maddesi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak E.K. isimli şahıs yakalanarak Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

